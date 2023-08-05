Eski Pakistan Başbakanı İmran Han tutuklandı

Pakistan yasalarına göre başbakanlar, bakanlar, bürokratlar ve üst düzey devlet yetkilileri, yabancı devlet adamlarından aldıkları hediyeleri "Toshakhana" adı verilen departmana bildirmekle yükümlü. PTI hükümeti döneminde İmran Han'a sunulan hediyelerin bildirilmediği belirtiliyor.

Pakistan Adalet ve Hukuk Bakanı Azam Nazir Tarar daha önce yaptığı açıklamada, İmran Han'ın 5 yıllığına siyasetten men edildiğini belirtmişti.

Pakistan Adalet Hareketi Partisi (PTI) Genel Sekreteri Ömer Eyüp Han, eski adı Twitter olan X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda İmran Han'ın tutuklandığını açıkladı.

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