Amasya'da refüje çarpan otomobildeki 1 kişi öldü

Yaralılar olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekipleri ile Merzifon Karamustafa Devlet Hastanesinde kaldırıldı.

Sürücü ile otomobilde bulunan kızları Ayşenur (15) ve Aysima Kazanfer (11) ile ablası Hanım Gülsu (46) yaralandı.

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