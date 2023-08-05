Üniversiteden mezuniyet konuşması yaptırılmadığı iddiasına inceleme

Rektörlükten yapılan açıklamada, "İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden birincilikle mezun olan sevgili öğrencimiz Muhammet Emin Ay'ı tebrik ediyor, meslek hayatında başarılarının devamını diliyoruz." ifadesi kullanıldı.

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