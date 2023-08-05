Adıyaman'da ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

İhbar üzerine bölgeye, Adıyaman Orman Bölge Müdürlüğü ile Adıyaman Belediyesine bağlı arazöz, itfaiye aracı ve su tankı sevk edildi.

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