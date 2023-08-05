Denizli'de aşırı sıcaklar asfaltı eritti

Sürücü Muhittin Çınar, hava sıcaklığının ulaşımı olumsuz etkilediğini belirterek, "Arabam hararet yaptı yolda kaldım. Sıcaktan asfalt eridi, diğer araçlar da ilerlemekte güçlük çekiyor." dedi.

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