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KVKK'dan 'ürün tanıtımı için çekilen fotoğrafların paylaşımı'na ilişkin karar

Kişisel Verileri Koruma Kurulu (KVKK), fotomodellik yapan kişinin bir giyim firmasının ürünlerinin tanıtımı amacıyla çekilen fotoğraflarının iş ilişkisinden sonra da yayınlanmasında Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'na aykırı bir durum olmadığına, taraflar arasındaki sözleşme çerçevesinde fotoğrafların paylaşıldığına hükmetti.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 05 Ağustos 2023 16:09, Son Güncelleme : 05 Ağustos 2023 16:12
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KVKK'dan 'ürün tanıtımı için çekilen fotoğrafların paylaşımı'na ilişkin karar

Fotomodellik yapan kişi, Kurula başvurarak, bir giyim mağazası tarafından satışa çıkarılan ürünlerin tanıtımı için fotoğraflarının çekildiğini ve paylaşıldığını, iş ilişkisinin sona ermesine rağmen fotoğraflarının açık rızası olmaksızın veri sorumlusuna ait internet adreslerinde yayınlanmaya devam edildiğini ileri sürdü.

Kurul tarafından başlatılan inceleme kapsamında, veri sorumlusu giyim mağazası savunmasında, başvurucu ile aralarında bir eser sözleşmesinin bulunduğunu, tanıtımı yapılan ürünlerin stokları bitene kadar fotoğrafların paylaşıldığını, ürün stokunun sona ermesinin ardından da fotoğrafların kaldırıldığını belirtti. Ayrıca savunmada, fotoğrafların hukuki ve ticari ilişki kapsamında açık rızayla çekildiği ve paylaşıldığı kaydedildi.

Kişisel Verileri Koruma Kurulu ise fotomodellik yapan kişinin bir giyim firmasının ürünlerinin tanıtımı amacıyla çekilen fotoğraflarının iş ilişkisinden sonra da yayınlanmasında, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'na aykırı bir durum olmadığına, taraflar arasındaki sözleşme çerçevesinde fotoğrafların paylaşıldığına karar verdi.

Kararda, başvurucu ile veri sorumlusu arasında iş ilişkisinden doğan yazılı olmayan bir sözleşmenin bulunduğu ve bu sözleşme kapsamında ilgili kişinin veri sorumlusu bünyesinde fotomodellik yaptığı belirtildi.

Başvurucunun iş ilişkisinin sona ermesi nedeniyle veri sorumlusunun internet sitesinde yayınlanan fotoğraflarının kaldırılmasını talep ettiği aktarılan kararda, kıyafetlerin stoklarının sona ermesinden sonra fotoğrafların giyim mağazasınca yayınlanan yerlerden kaldırıldığı, yapılan incelemede internet sitesi linklerinde bu fotoğrafların bulunmadığı ifade edildi.

Kararda, başvurucunun fotoğraflarının veri sorumlusu ile arasındaki sözleşmeye istinaden Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'ndaki "Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması" hüküm çerçevesinde yayınlanarak işlendiği, veri sorumlusu şirket hakkında Kanun kapsamında yapılacak bir işlem bulunmadığı kaydedildi.

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