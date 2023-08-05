Giresun'da bahçe duvarı çöken 7 katlı bina boşaltıldı
Giresun'un Bulancak ilçesinde bahçe duvarı çöken 7 katlı bina tedbir amacıyla tahliye edildi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 05 Ağustos 2023 16:16, Son Güncelleme : 05 Ağustos 2023 16:17
Bahçelievler Mahallesi Barış Sokak'ta yan tarafında temel açılan binanın bahçe duvarı gece saatlerinde çöktü. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ve belediye ekiplerince çevrede güvenlik önlemi alındı.
Apartman sakinleri, tedbir amacıyla evlerinden tahliye edildi.