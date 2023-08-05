Vali Gül: Esenyurt'ta suç oranı azaldı
İstanbul Valisi Davut Gül, adı sürekli çeşitli suçlarla gündeme gelen Esenyurt ilçesinden, düzensiz göçmenlere, şehir genelinde suç işleme oranlarına kadar birçok başlıkta önemli bilgiler verdi.
Kaynak : DHA
Haber Giriş : 05 Ağustos 2023 17:15, Son Güncelleme : 05 Ağustos 2023 17:18
İstanbul Valisi Davut Gül, gazeteciler bir araya geldi.
Gül, suç işleme oranlarının eskiye göre yüzde 11 düştüğünü ve suç işleyenin yanına kar kalmadığını söyledi.
Uzun süredir adı çeşitli olaylarla gündeme gelen Esenyurt'ta suç oranının geçen seneye göre yüzde 9 azaldığını dile getiren Gül, "Kurtarılmış bölge jandarmanın polisin giremedği yerler yok. Bunlar şehir efsanesi organize gruplarla özel mücadele yapılıyor birçok grup etkisiz hale getirildi." dedi.
İstanbul Valisi, göç politikasının merhamet eksenli olduğunu söyledi ancak kimsenin başı boş dolaşmasına izin verilmeyeceğine de dikkat çekip "Kısa süre içinde düzensiz göç İstanbul'un gündeminden çıkacak." ifadelerini kullandı.