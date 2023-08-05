Kütahya'da iki işçi servisi çarpıştı: 7 yaralı
Kütahya'nın Gediz ilçesinde bir işçi servisinin aynı yönde seyreden başka bir işçi servisine çarpması sonucu 7 kişi hafif yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 05 Ağustos 2023 18:05, Son Güncelleme : 05 Ağustos 2023 18:06
Mustafa D. yönetimindeki minibüs, Gediz-Uşak kara yolu Yenikent beldesi yakınında aynı yöne giden Osman Ö'nün kullandığı minibüse arkadan çarptı.
Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralanan sürücüler ile minibüslerdeki 5 kişi, 112 Acil Sağlık ekiplerince Gediz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
İşçi servislerinin Uşak Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir fabrikaya işçi götürdüğü öğrenildi.