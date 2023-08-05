Düğün yolunda aile faciası: 1 ölü, 2 yaralı

Kaza, Afyonkarahisar-Konya kara yolu üzeri Işıklar beldesi girişinde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre S.K. (54) idaresindeki otomobil, sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan araç yol kenarındaki bankete çıkıp beton elektrik direğine çarptı.

Kazada İzmir'den, Konya'daki düğüne gittikleri belirten sürücü ile F.K. (52) ve Y.H.B. (6) yaralandı. Ambulansla hastaneye kaldırılan yaralılardan F.K., yapılan müdahaleye rağmen kurtarılmadı.

Kazanın ardından olay yerine gelen ailenin yakınları ise sinir krizi geçirdi.