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Togg'la üç hafta: Çok sessiz, konforlu, yol tutuşu çok iyi

Nisan ayında yola çıkan Togg'u artık yüzlerce kişi kullanıyor. Sipariş veren ilk kişilerden biri olan Mustafa Bilgin, yerli arabasını 3 hafta önce teslim aldı. Togg'u şehir içi ve şehirler arası yollarda kullanan Bilgin deneyimlerini anlattı: Çok sessiz, konforlu, yol tutuşu çok iyi ve uzun yolda yormadı. İyi ki Togg almışım, İyi ki Togg'luyum.

Kaynak : Yeni Şafak
Haber Giriş : 06 Ağustos 2023 07:19, Son Güncelleme : 06 Ağustos 2023 07:21
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Togg'la üç hafta: Çok sessiz, konforlu, yol tutuşu çok iyi

Her geçen gün yollarda daha fazla görünmeye başlayan yerli otomobil Togg, kullanıcılarından tam not aldı. Togg'un ilk sahiplerinden Mustafa Bilgin, uzun yol sürüşü başta olmak üzere Togg'la yaşadığı deneyimleri Yeni Şafak'a anlattı. Gaziantep'ten İstanbul'a bin 200 kilometrelik yolu Togg ile 3 batarya şarjla kat ettiğini söyleyen Bilgin, dizel ve benzinli araçlara kıyasla tüketim açısından Togg'un emsalsiz olduğunu, uzun yolculuklarda çok konforlu ve hiç yormadığını söyledi. Kendisi gibi Togg sahibi olan herkesin memnun olduğunu belirten Bilgin, "Ben de iyi ki Togg almışım, İyi ki Togg'luyum" dedi.

ŞEHİR İÇİNDE EMSALSİZ

Mustafa Bilgin, Togg deneyimlerine ilişkin şunları söyledi: İlk sipariş verenlerdenim, 571. sıradaydım. 3 hafta önce teslim aldım. Togg, uzun yoldaki rahatlığının yanında şehir içi kullanımda da emsalsiz bir araç. Şehir içi kullanımda dizel aracımın deposunu haftada bir dolduruyordum, Togg'u ise 3 haftada bir. Zira, Togg şehir içi trafikte dur-kalk yaparken enerji tüketmiyor, bu da dizel ya da benzinli araçlara kıyasla neredeyse üçte bir daha az tüketim avantajı sağlıyor.

3 ŞARJLA BİN 200 KİLOMETRE

3 gün Gaziantep'te kullandım, ardından İstanbul'a yola çıktım. Gaziantep ile İstanbul arasındaki bin 200 kilometre uzunluğundaki yolu 3 kez şarj ederek kat ettim. Otoyollarda şarj ünitelerinin artırılmasında fayda var. Oto yolardaki şarj üniteleri artırılırsa yolculuk süresi de azalır. Ben, bu yolculuğumda şehir merkezlerine girmek zorunda kaldım. Dizel aracımla 9 saatte aynı yolu gelmiştim, Togg ile şehir merkezlerine giriş çıkış ve şarj etme süreleri de dahil olmak üzere yolculuğum yaklaşık 13 saat sürdü.

UZUN YOLDA HİÇ YORMADI

Gaziantep İstanbul yolculuğumla aslında Togg ile şehirler arası seyahat hakkında merak edilenleri de deneyimledim. Araç zaten sessiz ve konforlu, uzun yolda hiç yormadı. Süspansiyonları ne çok sert ne çok yumuşak, yol tutuşu da son derece iyi ve aracın genişliği, ferahlığı da uzun yol seyahatleri için ideal.

Evde 250 liraya doluyor

Aracın bataryasının, Togg'un orjinal şarj ünitesi ile 500 TL'ye doldurulduğunu kaydeden Bilgin şunları söyledi: "Evinize muadil şarj istasyonu kurarsanız maliyet yarı yarıya azalıyor. Yani 250 TL'ye fulleyenler de var ancak Togg'un orijinal ünitesi hızlı şarj ediyor, bu da tercih sebebi oluyor. 40 bin kilometrede bir bakım yaptırıyoruz; Ne yağ değişimi, ne filtre değişimi ne de motor bakımı gibi içten yanmalı araçlarda yapılan böyle teferruatlarınız var. Yalnızca klima ve bataryalar kontrol ediliyor. O da çok ucuz; 1000-1500 TL arasında bir maliyet."

Servis ihtiyacı yaşamıyorum

Servis ihtiyacı yaşamadığını belirten Bilgin, akıllı bir otomobil olduğu için Togg'un uzaktan komuta edilebildiğini hatırlattı. Bilgin şöyle devam etti: "50 GB ücretsiz internet bizlere sunuluyor. Bir sorun olduğunda asistanınızı arıyorsunuz ve hemen sizi mühendise bağlıyorlar. Sorununuz anında çözülüyor. Hızlanması çok güzel. Gaziantep-İstanbul yolculuğum sırasında bir ara saatte 185 km. hıza ulaştım, tüketim arttı, ne oluyor diye asistanı aradım ve beni anında mühendise bağladı. Ortalama hızımı saatte 130 km'ye düşürmemi söyledi ve tüketimim dengelendi."

Yusuf Özdemir

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