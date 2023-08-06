Deprem seferberliği: Bakanlıklar elini taşın altına koyacak

Türkiye Gazetesi'nden Yücel Kayaoğlu'nun haberine göre; depremin etkilediği 11 ilde kalıcı konutların hızla tamamlanarak depremzedelere teslim edilmesi için çalışmalar sürerken, binalar bittiğinde altyapı konusunda herhangi bir sıkıntı yaşanmaması için tüm bakanlıklar seferber edildi.

Bazı altyapı maliyetlerinin ve hizmetlerinin 'Belediyeler de depremzede' olduğu için devlet tarafından üstlenileceği belirtildi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında geçtiğimiz günlerde yapılan ve ilgili tüm bakanların katıldığı deprem konulu toplantıda, edinilen bilgilere göre kalıcı konutların inşa süreci, yerinde dönüşüm, finansman ihtiyacı ve yapılara ilişkin altyapı çalışmaları masaya yatırıldı.

Toplantıda, kalıcı konutların olduğu bölgelere ulaşım, elektrik, doğalgaz, su ve iletişim gibi hizmetlerin yüksek maliyetler nedeniyle, belediyelerin tek başına üstlenemeyeceği, devletin bu konularda da belediyelere destek vereceği belirtildi.

YÜCEL KAYAOĞLU