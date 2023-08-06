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Dehşet villası! Fenomenin kıskançlık krizi vahşete dönüştü

Özel bir televizyon kanalında yayınlanan moda yarışmasında ünlenen Gizem Karamelek, erkek arkadaşıyla görüşmeye çalıştığı iddia edilen Kübra Z. adlı genç kadına dehşeti yaşattı. İki kadın arasındaki husumet Bahçelievler'de başlayıp Çatalca'da vahşete dönüştü. Çorum'da ise son buldu.

Kaynak : Sabah
Haber Giriş : 06 Ağustos 2023 09:05, Son Güncelleme : 06 Ağustos 2023 08:42
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Dehşet villası! Fenomenin kıskançlık krizi vahşete dönüştü

Geçtiğimiz Salı günü Çorum'da polis kontrol noktasında sahte plaka ve siren tertibatlı bir araç durduruldu. Araçtaki genç kadın, zorla kaçırıldığını söyleyerek yardım istedi.

Kübra Z. adlı kadın, İstanbul Bahçelievler'den sabah 04.00'te arabayla kaçırıldığını, cep telefonu ve cüzdanındaki 7 bin liranın yağmalandığını anlattı.

Daha sonra arabaya, kendilerini motosikletle takip eden 3 kişiden biri olan Karamelek'in binerek kendisini darp edip saçlarını kestiğini söyledi.

4 KİŞİNİN CİNSEL SALDIRISINA MARUZ KALDI

Karamelek'in azmettirdiğini ileri sürdüğü grubun, kendisini Çatalca'ya bağlı İncegiz Mahallesindeki 2 katlı kiralık prefabrik bir villaya götürdüğünü söyleyen Kübra Z, burada kendisine zorla kokain maddesi kullandırıldığını, yine zorla bazı sözler söyletilerek cep telefonu kamerasıyla video kaydının alındığını belirtti.

Kübra Z. villada da süren darbın yanı sıra 4 kişinin cinsel saldırısına uğradığını iddia etti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nun başlattığı soruşturmada kapsamında İstanbul Emniyeti'ne bağlı Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekiplerinin araçta ve villada yaptığı incelemede; delillerin, Kübra Z'nin iddiaları ile uyumlu olduğu saptandı.

DARP GÖRÜNTÜLERİ TELEFONLARDAN ÇIKTI

Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin incelemesinde ise şüphelilerin cep telefonlarının Bahçelievler ve Çatalca'da Kübra Z. ile aynı yerde sinyal verdiği ve bazı şüphelilerin çelişkili ifadeler verdikleri belirlendi.

Araçta saç örnekleri ele geçirilirken 2 şüphelinin cep telefonun da Kübra Z'nin darp görüntüleri bulundu.

GÜRCİSTAN'A KAÇIRACAKLARDI

Araçta yakalanan 2 şüphelinin yan sıra Karamelek ve 2 şüpheli de İstanbul'da yakalanarak gözaltına alındı. Bazı şüphelilerin Barış Boyun Suç Örgütü ile bağlantılı olduğu saptandı.

Gizem Karamelek'in ise Gürcistan'a kaçmaya çalıştığı öğrenilirken Kübra Z'nin de zorla Gürcistan'a kaçırılmak istendiği iddia edildi.

ARABALARINDAN ÇIKAN KIZI HİÇBİRİ TANIMIYOR

Gizem Karamelek, kardeşi Umut Can Karamelek (21), Ahmet Salih Çalışkan (21), Ali Can Çalışkan (21) ve Eyüp Can Asma (21) sorgularında Kübra Z'yi tanımadıklarını, kendilerine iftira atıldığını söyleyerek suçlamaları reddetti.

Tüm şüpheliler "Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak ve Yönetmek, Suç İşlemek Amacıyla Kurulan Silahlı Suç Örgütü'ne Üye Olmak, Cebir, Tehdit ve Hile Kullanarak Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılmak, Nitelikli Cinsel Saldırı, Nitelikli Yağma, Uyuşturucu Madde İmalatı ve Ticareti Yapmak, Kasten Yaralama" suçlarından sevk edildikleri 4. Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanarak Marmara Cezaevi'ne yerleştirdi.

Emir SOMER

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