LGS ikinci nakil sonuçları yarın açıklanacak
LGS kapsamında yerleştirmeye esas ikinci nakil sonuçları yarın açıklanacak.
Kaynak : TRT
Haber Giriş : 06 Ağustos 2023 10:57, Son Güncelleme : 06 Ağustos 2023 10:58
Liselere Geçiş Sistemi kapsamındaki yerleştirme sonuçlarının ilan edilmesinin ardından nakil süreci başlamıştı.
24 ile 28 Temmuz arasında yapılan birinci dönem nakil tercih sonuçları 31 Temmuz'da açıklanmıştı.
İkinci nakil tercih başvuruları, 31 Temmuz ile 4 Ağustos arasında alındı.
Sonuçlar ise yarın ilan edilecek.