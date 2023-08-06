LGS ikinci nakil sonuçları yarın açıklanacak

Sonuçlar ise yarın ilan edilecek.

24 ile 28 Temmuz arasında yapılan birinci dönem nakil tercih sonuçları 31 Temmuz'da açıklanmıştı.

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