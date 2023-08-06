AB üst düzey yetkilisi: Vize serbestisi sonbaharda görüşülecek

Ödemeyi banka ile yapan kiracıya kötü haber
Ödemeyi banka ile yapan kiracıya kötü haber
Meclis ikinci kez olağanüstü toplanıyor
Meclis ikinci kez olağanüstü toplanıyor
Bedelli askerlik şartları değişti: Tekrar vatandaş olanlar yararlanamayacak
Bedelli askerlik şartları değişti: Tekrar vatandaş olanlar yararlanamayacak
Bakan Özhaseki: Yerinde Dönüşüm Projemize başvurular 155 bin 293'e ulaştı
Bakan Özhaseki: Yerinde Dönüşüm Projemize başvurular 155 bin 293'e ulaştı
LGS ikinci nakil sonuçları yarın açıklanacak
LGS ikinci nakil sonuçları yarın açıklanacak
Toplu sözleşme görüşmelerinde pazarlıklar sürüyor
Toplu sözleşme görüşmelerinde pazarlıklar sürüyor
Kabine toplanıyor! Masada iki kritik konu var
Kabine toplanıyor! Masada iki kritik konu var
EYT'de 'aylığım yatmadı' diyenler ne yapmalı?
EYT'de 'aylığım yatmadı' diyenler ne yapmalı?
Bakanlıktan onay çıktı: Denizin üstüne rüzgar tarlası
Bakanlıktan onay çıktı: Denizin üstüne rüzgar tarlası
Togg'la üç hafta: Çok sessiz, konforlu, yol tutuşu çok iyi
Togg'la üç hafta: Çok sessiz, konforlu, yol tutuşu çok iyi
Sıcaklıklar önümüzdeki hafta düşecek mi?
Sıcaklıklar önümüzdeki hafta düşecek mi?
Özel okul yönetmeliğinde değişiklik yapıldı
Özel okul yönetmeliğinde değişiklik yapıldı
Vali Gül: Esenyurt'ta suç oranı azaldı
Vali Gül: Esenyurt'ta suç oranı azaldı
Kılıçdaroğlu'nun konvoyunda kaza: 2 yaralı
Kılıçdaroğlu'nun konvoyunda kaza: 2 yaralı
Okullar ne zaman açılacak?
Okullar ne zaman açılacak?
Evden çıkması için kiracısına 200 bin lira teklif etti
Evden çıkması için kiracısına 200 bin lira teklif etti
Üniversiteden mezuniyet konuşması yaptırılmadığı iddiasına inceleme
Üniversiteden mezuniyet konuşması yaptırılmadığı iddiasına inceleme
Bu hafta hangi yatırım aracı ne kazandırdı?
Bu hafta hangi yatırım aracı ne kazandırdı?
KDK, depremde hasar gören okul pansiyonu ücretinin iadesini tavsiye etti
KDK, depremde hasar gören okul pansiyonu ücretinin iadesini tavsiye etti
Kovid-19 cezalarının iadesi için 31 Aralık 2024'e kadar başvurulacak
Kovid-19 cezalarının iadesi için 31 Aralık 2024'e kadar başvurulacak
Kılıçdaroğlu değişim çağrılarını bastırmak için tüzük değiştiriyor
Kılıçdaroğlu değişim çağrılarını bastırmak için tüzük değiştiriyor
Okul kayıtları açıldı şikayetler başladı!
Okul kayıtları açıldı şikayetler başladı!
Depremzede esnafa iki müjde birden
Depremzede esnafa iki müjde birden
Kanser tedavisi görüyordu... Gazeteci Süleyman Özışık hayatını kaybetti
Kanser tedavisi görüyordu... Gazeteci Süleyman Özışık hayatını kaybetti
HAK-İŞ Başkanı: Hazır giyim sektöründe 135 bin işçi, işini kaybetti
HAK-İŞ Başkanı: Hazır giyim sektöründe 135 bin işçi, işini kaybetti
SPK'den 14 kişiye geçici işlem yasağı
SPK'den 14 kişiye geçici işlem yasağı
Ünlü profesör uyardı: Konya depremi sonrası obruklar araştırılsın
Ünlü profesör uyardı: Konya depremi sonrası obruklar araştırılsın
Haftanın kazandıran yatırım aracı Borsa İstanbul
Haftanın kazandıran yatırım aracı Borsa İstanbul
Her iki EYT'liden biri çalışmaya devam ediyor
Her iki EYT'liden biri çalışmaya devam ediyor
MB açıkladı: İşte enflasyonu yükselten nedenler?
MB açıkladı: İşte enflasyonu yükselten nedenler?
Ana sayfaHaberler Siyasi

AB üst düzey yetkilisi: Vize serbestisi sonbaharda görüşülecek

Avrupa Birliği (AB) üst düzey yetkilisi, "Türkiye'nin vize serbestisi meselesi sonbaharda görüşülecek. Bu tartışmanın sonucunu önceden tahmin edemeyiz. Türkiye, birçok ortak çıkar alanında aday ülke ve kilit ortak olmaya devam etmektedir" dedi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 06 Ağustos 2023 11:30, Son Güncelleme : 06 Ağustos 2023 11:33
Yazdır
AB üst düzey yetkilisi: Vize serbestisi sonbaharda görüşülecek

Avrupa Birliği resmi kaynakları, İhlas Haber Ajansı muhabirine açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin AB üyeliği sürecinde kısa vadede hangi adımların izleneceğini değerlendiren üst düzey AB yetkilisi, "Seçimlerden kısa bir süre sonra, haziran ayında Avrupa Konseyi, Yüksek Temsilciyi ve Komisyonu, Avrupa Konseyi tarafından

belirlenen araçlara ve seçeneklere dayanarak, AB-Türkiye ilişkilerinin gidişatı hakkında Avrupa Konseyi'ne bir rapor sunmaya davet etti stratejik ve ileriye dönük bir şekilde ilerlemek amacıyla. Bu rapor sonbaharda tartışılacak. Daha temmuz ayında dışişleri bakanları, AB'nin Türkiye ile yeniden ilişki kurması ve mevcut farklılıklar arasında köprü kurmaya çalışırken ortak çıkarlar üzerine inşa edilmesi gerektiği konusunda görüş alışverişinde bulundular" ifadelerini kullandı.

Yakalanan olumlu havanın tam üyelik müzakerelerinin tekrar ivme kazanmasını sağlayıp sağlamayacağına yönelik soru üzerine yetkili, "Türkiye, birçok ortak çıkar alanında aday ülke ve kilit ortak olmaya devam etmektedir. Türkiye'nin de taraf olduğu Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nde tanımlanan temel özgürlüklere ve değerlere sahip çıkılması, yeniden ivme kazanılması açısından elzemdir" diye konuştu.

Vize serbestisi konusunda gelecek dönemde yaşanacak gelişmelere ilişkin ise yetkili, "Yüksek Temsilci ve Komisyonun AB-Türkiye ilişkilerinin gidişatına ilişkin Avrupa Konseyi'ne sunduğu rapor sonbaharda görüşülecek. Bu tartışmanın sonucunu önceden tahmin edemeyiz" açıklamasında bulundu.

Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne tam üyelik açısından hangi aşamaları tamamladığını açıklayan yetkili, "Katılım müzakerelerinde (2018'den beri) devam eden duraklamadan önce AB ve Türkiye toplam 35 müzakere faslının 16'sını açmıştı. Sadece bilim ve araştırma faslı geçici olarak kapatıldı. 2006 yılında Konsey, Türkiye'nin Kıbrıs'a ilişkin kısıtlamalarıyla ilgili 8 faslın açılmayacağına ve Türkiye, AB-Türkiye Ortaklık Anlaşması Ek Protokolü'ne ilişkin taahhütlerini yerine getirene kadar başka fasılların geçici olarak kapatılmayacağına karar vermişti" şeklinde konuştu.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber