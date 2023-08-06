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Bakan Özhaseki: Yerinde Dönüşüm Projemize başvurular 155 bin 293'e ulaştı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, "Yerinde Dönüşüm Projemize başvurular artarak devam ediyor. Başvuru sayısı an itibarıyla 132 bin 394'ü konut, 22 bin 899'u iş yeri olmak üzere toplam 155 bin 293'e ulaştı" ulaştı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 06 Ağustos 2023 11:50, Son Güncelleme : 06 Ağustos 2023 11:54
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Bakan Özhaseki: Yerinde Dönüşüm Projemize başvurular 155 bin 293'e ulaştı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, deprem bölgesinde şu ana kadar 180 bin konutun ihalesini tamamlayarak çalışmalara başladıklarını, inşaatların hızla ilerlediğini bildirdi.

Özhaseki, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 6 Şubat'ta meydana gelen, 11 şehri ve 14 milyon insanı doğrudan etkileyen Kahramanmaraş merkezli depremin ardından 6 ayın geçtiğini anımsattı.

Devletin afetin ilk anından itibaren olduğu gibi bütün imkan ve birikimiyle sahada çalışmalarına devam ettiğini vurgulayan Özhaseki, şunları kaydetti:

"Şu ana kadar 180 bin konutumuzun ihalesini tamamlayarak çalışmalara başladık. İnşaatlar hızla ilerliyor. Hem rezerv alandaki çalışmalarla hem de yerinde dönüşüm ile 11 şehrimize, güvenli, yöresel mimariye uygun ve iklim dostu konutlar kazandıracağız. Yerinde Dönüşüm Projemize başvurular her geçen gün artarak devam ediyor. Başvuru sayısı şu an itibarıyla, 132 bin 394'ü konut, 22 bin 899'u iş yeri olmak üzere toplam 155 bin 293'e ulaştı. Projemize teveccüh gösteren tüm vatandaşlarımıza bir kez daha teşekkür ediyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde inşallah bir yıl içerisinde 319 bin toplamda da 680 bin konutumuzu inşa ederek afetzede kardeşlerimize teslim edeceğiz."

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