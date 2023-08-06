İnternet kafeye gitmek için evden çıkan Nesrin'den 7 yıldır haber yok

Acılı anne Yeter Koçaklı, 7 senedir kızının ne ölüsünün ne dirisinin bulunduğunu söyleyerek, "7 sene oldu. Liman arkasına gidiyorum diye gitti Erkan'la. Erkan çıkıyor benim kızım orada kalıyor. Devletime sesleniyorum ne ölüsü ne dirisi daha bulunamadı. 7 yıldır evlat hasretiyle yanıp tutuşuyorum. Bir mezarı olsun bilelim. Yaşasaydı beni arar bulurdu. Kardeşlerine ulaşır bana ulaşırdı. Benim kızımı öldürdüler, attılar. Ben kızımın cenazesini olsun bulayım. Kızımın mezarını bileyim, Kur'an okutayım" dedi.

2017 yılında 'internet kafeye gidiyorum' diyerek evinden ayrılan 16 yaşındaki Nesrin Koçaklı'dan bir daha haber alınamadı.