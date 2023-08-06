Trafikte 'yol verme' nedeniyle çıkan kavgada bir kişi öldü
Güngören'de trafikte "yol verme" nedeniyle tartıştığı motosiklet sürücüsü tarafından bıçaklanan kişi, hayatını kaybetti.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 06 Ağustos 2023 13:32, Son Güncelleme : 06 Ağustos 2023 13:33
Mareşal Çakmak Mahallesi Soğanlı Caddesi'nde otomobiliyle seyir halindeki Sinan Çalışkanel (38), motosikletli bir kişiyle "yol verme" nedeniyle tartıştı.
Tartışmanın büyümesi üzerine bıçakla yaralanan, evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenilen Çalışkanel, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Kaçan şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.