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Bina yıkımında facianın eşiğinden dönüldü, valilik soruşturma başlattı

Samsun'da bir kamu binasının yıkımı sırasında binanın çökmesi ile facianın eşiğinden dönüldü. Bitişik binanın giriş ve 1. katında büyük hasar meydana gelirken, valilik soruşturma başlattı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 06 Ağustos 2023 13:40, Son Güncelleme : 06 Ağustos 2023 13:37
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Bina yıkımında facianın eşiğinden dönüldü, valilik soruşturma başlattı

İlkadım ilçesi Liman Mahallesi'ndeki Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) İlkadım Sosyal Güvenlik Merkezi, binada oluşan çatlaklar ve deformeler nedeniyle 2022 Ekim ayında tahliye edilmişti. Binayla ilgili yıkım kararı verildi. İhaleyi alan firma tarafından başlatılan yıkım çalışmasında dün akşam saat 19.00 sıralarında bina çöktü. Bitişik binanın kamu binasına bakan cephe tarafındaki duvarın çökmesi sonucunda bir iş yeri ve birinci katta bulunan bir dairede büyük hasar meydana geldi. Ev sahipleri, evlerinin büyük bir bölümünün kullanılamaz hale geldiğini, olayın yaşandığı sırada evin deprem gibi sallandığını söylediler.

"Evdeki avizeler sallandı"

Olayı anlatan bina sakinlerinden Havva Gül, "İlk olarak sallandık. Daha sonra giriş katta bulunan komşuma gittim ve 'Ev sallanıyor' dedim. Baktık ki iş makinesi çalışıyor. Daha sonra tekrar eve çıktım ve baktım ki tekrar sallanıyor. Canım ağzıma geliyor. Evdeki avizeler sallandı deprem gibi adeta. Sonra aşağıya indik" dedi.

Evlerinin büyük bir bölümünün kullanılmaz hale geldiğini ifade eden Adem Yavuz Yılmaz, "Bizim yan tarafımızda binayı yıkıyorlardı. Kendilerini uyardık, bizi dinlemediler. Böyle bir şey olacağını hissettik. Evimizde yatak odası, banyo her taraf yıkıldı. Mağdur durumdayız ve mağduriyetin giderilmesini istiyoruz" diye konuştu.

Samsun Valiliği idari soruşturma başlattı

Valilikten yapılan açıklamada ise, "İlkadım ilçesi Liman Mahallesi'nde bulunan eski Sosyal Güvenlik Kurumu binasının ihaleyi alan firma tarafından yıkımı esnasında bitişik nizamdaki bodrum +5 kattan oluşan betonarme binanın giriş kat (iş yeri) ve 1. kat (konut) cephe duvarlarının bir bölümünün bahsi geçen yıkım çalışması neticesinde hasar gördüğü Afet ve Acil Durum İl Müdürlüğü ekiplerimizce tespit edilmiştir. Hasar gören binanın iç ve dışından hasar tespit çalışmaları Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğümüzce gerçekleştirilecek olup, konuyla ilgili ayrıca valiliğimiz tarafından idari soruşturma başlatılmıştır" denildi.

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