MGK 9 Ağustos'ta toplanacak
Milli Güvenlik Kurulu (MGK) 9 Ağustos Çarşamba günü toplanacak. Yüksek Askeri Şura'da (YAŞ) emekliye sevk edilen Kara ve Hava Kuvvetleri komutanları toplantıya son kez katılacak.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 06 Ağustos 2023 15:05, Son Güncelleme : 06 Ağustos 2023 15:06
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında 9 Ağustos'ta toplanacak MGK'da dış politika ve güvenlik konu başlıkları ele alınacak.
EMEKLİ EDİLEN ORG. AVSEVER VE ORG. GÜLAN MGK'YA SON KEZ KATILACAK
MGK, YAŞ'ta emekliye sevk edilen Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Gülan için veda toplantısı niteliği taşıyacak.
İki komutan da MGK'ya son kez katılacak.
MGK toplantısında terör örgütlerine karşı yurt içi ve sınır ötesinde gerçekleştirilen operasyonlar hakkında bilgi verilecek.
Toplantıda ayrıca Suriye'deki son durum, Rusya-Ukrayna savaşı, Rusya'nın çekilmesiyle son bulan tahıl sevkiyatı gibi başlıklar değerlendirilecek.