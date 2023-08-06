MGK 9 Ağustos'ta toplanacak

Toplantıda ayrıca Suriye'deki son durum, Rusya-Ukrayna savaşı, Rusya'nın çekilmesiyle son bulan tahıl sevkiyatı gibi başlıklar değerlendirilecek.

İki komutan da MGK'ya son kez katılacak.

MGK, YAŞ'ta emekliye sevk edilen Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Gülan için veda toplantısı niteliği taşıyacak.

EMEKLİ EDİLEN ORG. AVSEVER VE ORG. GÜLAN MGK'YA SON KEZ KATILACAK

www.memurlar.net internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı memurlar.net'e aittir.

İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

Copyright © 2023 Tüm hakları saklıdır www.memurlar.net