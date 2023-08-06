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Ebru öğretmenden 20 gündür haber alınamıyor

İzmir'in Çeşme ilçesinde emeklilik dilekçesini verdikten bir süre sonra kaybolan sınıf öğretmeni Ebru Selçuk'tan 20 gündür haber yok. En son otomobiliyle Alaçatı gişelerinden geçtiği belirlenen öğretmenin babası Aydın Selçuk, kızının hayatından endişe ettiğini belirterek yardım istedi.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 06 Ağustos 2023 15:06, Son Güncelleme : 06 Ağustos 2023 15:27
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Ebru öğretmenden 20 gündür haber alınamıyor

İzmir'in Çeşme ilçesine bağlı Çiftlikköy'de oturan, bipolar bozukluğu olduğu öğrenilen ve 15 Haziran'da emeklilik dilekçesi verdiği belirtilen sınıf öğretmeni Ebru Selçuk (48), 17 Temmuz'da evden çıkıp bir daha geri dönmedi.

Kendisinden haber alamayan babası Aydın Selçuk, polise kayıp başvurusunda bulundu.

İhbar sonrası ekipler, çalışma başlattı. Selçuk'un en son 35 NDE 92 plakalı otomobili ile İzmir-Çeşme Otoyolu'nda Alaçatı gişelerinden geçtiği tespit edildi.

Otomobilin ise daha sonra Adnan Menderes Havalimanı'na park edildiği anlaşıldı. Otomobil için ayrıca 18 kez park cezası kesildiği de öğrenildi.

''BİR SÜREDİR DENGESİZ DAVRANIŞLARDA BULUNUYORDU''

Kızının hayatından endişe ettiklerini söyleyen Aydın Selçuk şöyle konuştu:

''Kızım bir süredir dengesiz davranışlarda bulunuyordu. Dünya lideri olduğunu, özel uçağı olduğunu söylemeye başlamıştı. Belirli aralıklarla tatile gideceğini söylüyordu. Kendisinden tam 20 gündür haber alamıyorum. En son İzmir-Alaçatı gişelerde otomobiliyle görülmüş. Daha sonra Adnan Menderes Havalimanı'nda park halindeki otomobile 18 kez park cezası uygulandığını öğrendik.

''PERİŞAN HALDEYİZ''

Her yerde olabilir, pasaportu var; yurt dışına da çıkmış olabilir. Kaybolduğu günden bu yana perişan haldeyiz. Bu süreçte çok yıprandık. Başına bir şey gelmiş olmasından korkuyoruz. Gören ya da yerini bilen varsa, lütfen en yakın güvenlik güçlerine bildirsin.''

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