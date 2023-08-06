Sınırdan yasa dışı yollarla Türkiye'ye geçmek isteyen 6 kişi yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı, yasa dışı yollarla Suriye'den Türkiye'ye geçmek isteyen 6 kişinin yakalandığını, yakalananlardan 4'ünün PKK terör örgütü mensubu olduğunu duyurdu.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Teröre ve teröriste geçit yok. Hudut Kartallarımız, Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 6 kişiyi yakaladı. Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan 4'ünün PKK terör örgütü mensubu olduğu belirlendi."