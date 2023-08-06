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Veteriner hekimlerden şiddete tepki için 'klinik kapatma' eylemi

Ankara'da kedisi ölen A.K. ile 4 arkadaşı tarafından kliniği basılarak, saldırıya uğrayan veteriner hekim Ceren Eroğlu'na destek olmak için meslektaşları bugün kliniklerini kapattı.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 06 Ağustos 2023 15:11, Son Güncelleme : 06 Ağustos 2023 15:13
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Veteriner hekimlerden şiddete tepki için 'klinik kapatma' eylemi

Çankaya ilçesinde 1 Ağustos'ta veteriner hekim Ceren Eroğlu, kedisi ölen A.K adlı kadın ile 4 arkadaşı tarafından kliniği basılıp saldırıya uğradı. Saldırıyı gerçekleştiren A.K., daha sonra serbest bırakıldı. Olayı kınayan Ankara'daki 600 veteriner kliniği, bugün acil ve yatan hastaların tedavileri haricinde kliniklerini kapattı. 1 gün sürecek kapatma eylemi kapsamında kliniklerin camlarına kınama mesajları içeren afişler asıldı. Eyleme Çankırı ve Kırıkkale'deki veteriner hekimler de destek verdi.

'EN BÜYÜK TEMENNİMİZ; SAĞLIK SINIFINA DAHİL OLMAK'

Şiddet olayının yaşandığı veteriner kliniğinde DHA'ya konuşan Ankara Bölgesi Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Ahmet Baydın; darp, mala zarar verme ve tehdit suçlarını işleyen kişilerin serbest bırakılmasının kendilerini üzdüğünü belirtti. Olay nedeniyle tedirgin olduklarını kaydeden Baydın, "Tüm bunlara rağmen meslektaşımız Ceren hanım ve diğer meslektaşlarımız, fedakarca sessiz canlara şifa dağıtmaya devam etmektedir. Dünyada hekim ünvanına sahip 3 meslek grubundan biri de veteriner hekimlerdir. Veteriner hekimler, kamuoyunda sadece hayvan sağlığı ile ilgilenen meslek mensupları olarak biliniyor ama hayvan sağlığının yanında çevre ve halk sağlığında da aktif rol almaktadır. Özellikle gıda güvenliğinden, kuduz gibi yüzlerce zoonoz hastalığında veteriner hekimler fedakarca çalışmaktadır. Buna rağmen veteriner hekimler, sağlık sınıfına alınmıyor ve sağlık sınıfının özlük haklarından yararlanamıyor. Sağlıkta şiddet kapsamına alınamayan veteriner hekimler, son zamanda giderek artan şiddet olaylarına maruz kalıyor. Bizim en büyük temennimiz; zaten hakkımız olan sağlık sınıfına dahil olmak ve bu özlük haklarından yararlanmak. Gazi Meclisi'miz açılır açılmaz, 'Sağlıkta Şiddet Yasası'na veteriner hekimlerin de dahil edilmesini istiyoruz. Sağlıkta şiddet kapsamına dahil edilmek için kaç meslektaşımızın darbedilmesi veya hayatını kaybetmesi gerekiyor, yetkililere bunu soruyoruz" dedi.

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