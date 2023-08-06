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Diyarbakır'da 'Evlat Nöbeti Çadır Paneli' düzenlendi

Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocuklarına kavuşmak için sürdürdüğü oturma eylemini konu alan "Evlat Nöbeti Çadır Paneli" düzenlendi. Panel öncesi açıklama yapan AK Parti Diyarbakır Milletvekili Suna Kepolu Ataman: "Dileğimiz, Türkiye'deki bütün annelerimizin Diyarbakır annelerine destek vermesi, dünyanın da bu annelerimizin çığlığını görmesi" dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 06 Ağustos 2023 16:11, Son Güncelleme : 06 Ağustos 2023 16:14
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Diyarbakır'da 'Evlat Nöbeti Çadır Paneli' düzenlendi

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan ailelerin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 1433'üncü gününde sürüyor.

MİSMED Sosyal Medya Derneği ve Geleceğe Işık Saçan Şırnak Kadın Derneği iş birliğiyle düzenlenen "Evlat Nöbeti Çadır Paneli" HDP il binası önündeki çadırda gerçekleştirildi.

Panel öncesinde konuşmacılar ve Diyarbakır annelerinin katılımıyla HDP il binası önünde basın açıklaması yapıldı.

AK Parti Diyarbakır Milletvekili Suna Kepolu Ataman, buradaki konuşmasında, bir anne ve Diyarbakır'ın bir evladı olarak anneleri yalnız bırakmayacağını söyledi.

Annelerin eyleminin kutsal bir mücadele olduğunu ifade eden Ataman, "Anneler empati yaptığı ve elini vicdanına koyduğu zaman hangi parti mensubu ve hangi düşünceden olurlarla olsunlar Diyarbakır annelerinin yanında yer almaları gerektiğini vicdanen kabul ediyorlar. Dileğimiz, Türkiye'deki bütün annelerimizin Diyarbakır annelerine destek vermesi, dünyanın da bu annelerimizin çığlığını görmesi." dedi.

- "Teröre lanet olsun, yaşasın anne çığlığı"

Geleceğe Işık Saçan Şırnak Kadın Derneği Başkanı Hatice Atan da çadırda ilk kez bir panel düzenlendiğini dile getirdi.

"Doğu ve Güneydoğu'da yıllardır kalleş terör örgütü kadın haklarına, çocuk haklarına, kız çocuklarının haklarına tecavüz ediyor. Bana göre en büyük haksızlık bir evladın annenin bağrından koparılmasıdır." diyen Atan, bu eylemin Diyarbakır'dan sonra Şırnak, Hakkari, İzmir gibi illerde de yapıldığını, terör örgütüne karşı en büyük silahın bir annenin çığlığı olduğunu gördüklerini ifade etti.

Atan, devletin annelerin yanında olduğunu, başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, bakanlar, milletvekilleri ve toplumun her kesiminden temsilcinin annelere destek verdiğini vurguladı.

MİSMED Sosyal Medya Derneği Başkanı Ferdi Dinç ise Diyarbakır annelerinin evlat nöbetinin 3 Eylül'de 5. yılına gireceğini ifade etti.

Dinç, "Gezi olaylarında günlerce canlı yayın yapan Batı medyası 5 senedir anneleri neden görmedi? Birkaç ağaç için ortalığı ateşe veren sözde sanatçılar genç fidanların terör örgütü tarafından kaçırılmasına neden sessiz kalıyor?" dedi.

Basın açıklamasının ardından HDP il binası önünde oturma eylemi yapılan çadırda panele geçildi.

4 oturum halinde gerçekleştirilen panelde, AK Parti Diyarbakır Milletvekili Ataman, Geleceğe Işık Saçan Şırnak Kadın Derneği Başkanı Atan ve MİSMED Sosyal Medya Derneği Başkanı Dinç'in yanı sıra gazeteciler Ekrem Kızıltaş, Nuh Albayrak, Sevda Türküsev, Sabri Balaman, Hikmet Hocaoğlu, Gökhan Yılmaz, Yakup Köse, Ayşegül Akyüz Yahşi, Furkan Bölükbaşı ile Memur-Sen Diyarbakır İl Başkanı Ramazan Tekdemir ve oturma eylemi yapan Diyarbakır annelerinden evladına kavuşan Ayşegül Biçer konuşmacı olarak yer aldı.

Panelde, ailelerin oturma eylemini ilk günden bu yana takip ederek haberleştiren Anadolu Ajansı muhabiri Bestami Bodruk, DHA muhabiri Burak Emek, A Haber muhabiri Sinan Yılmaz ve TRT Kurdi muhabiri Ahmet Yukuş da konuşma yaptı.

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