Taksi şoförü Samet'in katilleri yakalandı

Hiçbir şeyden haberi olmayan 31 yaşındaki taksici hayatını kaybetti.

Taksi şoförü Samet Kubiloğlu, geçen hafta İstanbul Beyoğlu'ndan aldığı iki müşteriyi Gaziosmanpaşa'ya götürmek üzere yola çıktı.

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