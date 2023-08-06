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Saniyede 3 internet sitesi yayın hayatına başlıyor

Dünya çapında 1 milyardan fazla internet sitesinin kullanımda olduğu sanal alemde, her saniye 3 yeni internet sitesi açılıyor

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 06 Ağustos 2023 17:55, Son Güncelleme : 06 Ağustos 2023 17:54
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Saniyede 3 internet sitesi yayın hayatına başlıyor

İngiliz bilim insanı Tim Berners-Lee'nin "World Wide Web" (www) projesini tanıtan bir metnin yer aldığı ilk web sitesini 6 Ağustos 1991'de dışarıdan erişime açması ile internet çağı için en büyük adımlardan birisi hayata geçti. Geçen 32 yılın ardından halihazırda açılan web sitesi sayısı da 1 milyarı aştı.

Tim Berners-Lee, "World Wide Web" projesini tanıtan bir metnin yer aldığı ilk web sitesini 20 Aralık 1990'da yayınladı. O tarihlerde sadece İsviçre'deki Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi (CERN) içinden erişime açık olan web sitesi henüz "www" misyonunu yerine getiremiyordu. 6 Ağustos 1991'e gelindiğinde Berners-Lee'nin siteyi dışarıdan insanların kullanımına açmasıyla bugün kullanılan web sayfalarının ilk örneği hayata geçmiş oldu.

1 MİLYARIN ÜZERİNDE WEB SİTESİ VAR
Çağın en büyük icatlarından biri olarak kabul edilen internet, ticaretten eğitime, eğlenceden ulaşıma kadar hayatın hemen hemen bütün alanlarını yeniden şekillendiren bir teknolojik gelişme olarak ön plana çıkıyor. Kovid-19 salgınının insanlar arası fiziksel teması kısıtlamasının ardından ise kişilerin bütün ihtiyaçlarını internet aracılığıyla karşılamaya yöneldiği yeni bir dönem de başlamış oldu.

İnternet trafiği ile ilgili bilgiler paylaşan Siteefy sitesinin verilerine göre, dünya çapında 1 milyar 106 milyon 671 bin 903 web sitesi bulunuyor. Bu web sitelerinin yüzde 18'i (201 milyon 898 bin 446) aktif olarak kullanılırken yüzde 82'si ise aktif olarak kullanılmıyor. Günde 252 bin yeni internet sitesi açılırken saatte 10 bin 500, dakikada 175, saniyede 3 yeni internet sitesi yayın hayatına başlıyor.

EN FAZLA GOOGLE VE YOUTUBE ZİYARET EDİLİYOR
similarweb.com verilerine göre dünya genelinde en fazla ziyaret edilen site "google.com" oldu. Google'ı "youtube.com", "facebook.com", "instagram.com" ve "twitter.com" takip ediyor.

Kullanıcıların her ziyaret için harcadıkları sürelere bakıldığında ise bir kullanıcı, bir ziyaretinde Google'da 10 dakika 38 saniye, Youtube'da 20 dakika 25 saniye, Facebook'ta 10 dakika 43 saniye, Instagram'da 8 dakika 22 saniye ve Twitter'da 10 dakika 47 saniye harcıyor.

DÜNYANIN YÜZDE 64,9'u İNTERNET KULLANIYOR
Statista verilerine göre ise Nisan 2023 itibarıyla dünya nüfusunun yüzde 64,9'u (5,18 milyar) internet kullanırken yüzde 59,9'u da (4,8 milyar) sosyal medya kullanıyor. Bölgesel anlamda Kuzey Avrupa dünyada erişimi en yüksek olan bölge olarak öne çıkıyor.

Ülkesel bazda Norveç, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri yüzde 99 internet erişimi ile internet erişimi en yüksek ülkeler oluyor. 2,93 milyar kullanıcı ile Asya en çok internet kullanıcısına sahip kıta olurken 750 milyon kullanıcı ile Avrupa ikinci sırada yer alıyor.

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