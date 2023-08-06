Marmara Denizi'nde deprem: İstanbul'dan da hissedildi

Deprem Yalova, İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Bursa'da da hissedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Marmara Denizi'nde saat 18.29'da, 3.3 büyüklüğünde deprem oldu.

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