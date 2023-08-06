Marmara Denizi'nde deprem: İstanbul'dan da hissedildi
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Marmara Denizi'nde saat 18.29'da, 3.3 büyüklüğünde deprem oldu. Kandilli Rasathanesi Yalova açıklarında (Marmara Denizi) 3.6 büyüklüğünde deprem gerçekleştiğini bildirdi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 06 Ağustos 2023 18:43, Son Güncelleme : 06 Ağustos 2023 18:52
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Marmara Denizi'nde saat 18.29'da, 3.3 büyüklüğünde deprem oldu.
Depremin derinliği 7.7 kilometre olarak ölçüldü.
Deprem Yalova, İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Bursa'da da hissedildi.
Kandilli Rasathanesi Yalova açıklarında (Marmara Denizi) 3.6 büyüklüğünde deprem gerçekleştiğini bildirdi.
#DEPREMKandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) August 6, 2023
YALOVA ACIKLARI (MARMARA DENIZI) https://t.co/ntqneQbLCK
06.08.2023, 18:29:00 TSİ
Büyüklük: 3.6
Derinlik: 14.1 km#Kandilli