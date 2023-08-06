Bartın'da ölüm atlayışı: 10 metre derinlikteki çamura saplandı
Bartın'ın Yeşilkaya köyündeki Gergece şelalesine kayalıklardan atlayan bir kişi, 10 metre derinlikte çamura sağlanarak hayatını kaybetti.
Bartın'ın Yeşilkaya köyündeki Gergece şelalesine arkadaşlarıyla birlikte giden 30 yaşındakiş Mustafa Eyidoğan kayalıklardan suya atladı.
Arkadaşları, atlayışın ardından suyun yüzeyine çıkmayan Eyidoğan'ı aramaya başladı. Ancak bir sonuç alamadı.
Bunun üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istendi.
Bölgeye, Sahil Güvenlik Batı Karadeniz Grup Komutanlığına bağlı DEGAK-3 dalgıç ekibi, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), jandarma ekipleri ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Dalgıçlar şelaleye tüple girerek, yaklaşık 10 metre derinlikte çamura saplanmış şekilde Mustafa Eyidoğan'ın cansız bedenine ulaştı. Sudan çıkartılan Eyidoğan'ın cenazesi otopsisi yapılmak üzere Bartın Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.