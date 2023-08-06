İzmir'de 105 düzensiz göçmen yakalandı, 35 düzensiz göçmen kurtarıldı

Ekipler, Dikili ve Çeşme ilçeleri açıklarında da lastik botlardaki 60 düzensiz göçmeni yakaladı.

İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında, lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine, bölgeye Sahil Güvenlik botu görevlendirildi.

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