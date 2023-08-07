7 Ağustos 2023'ten önemli gündem başlıkları
7 Ağustos 2023'ten önemli gündem başlıkları.
1- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MYK toplantısına başkanlık edecek.
(Ankara/13.00)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- 14. Büyükelçiler Konferansı'nın resmi açılışı, Dışişleri Şehitliği ve Anıtkabir'deki törenlerin ardından yapılacak.
- Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, konferansın açılışında konuşacak.
(Ankara/09.00/09.30/10.45)
SPOR
1- UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde play-off turu kuraları çekilecek. Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ın, Avrupa Konferans Ligi'nde de Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor'un 3. elemeyi geçmeleri durumundaki muhtemel rakipleri belli olacak.
(Nyon/13.00/14.00/15.00)
2- Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu'nda, 8 Ağustos Salı günü deplasmanda Slovenya'nın Olimpija Ljubljana takımıyla yapacakları ilk maça ilişkin, Stozice Stadı'nda düzenlenecek basın toplantısında soruları cevaplayacak, sarı-kırmızılı takım son çalışmasını statta yapacak.
(Lübliyana/20.30/21.00)