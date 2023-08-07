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MEB özel okul, özel öğrenim kurumları ve özel yurtların depreme dayanaklılığının incelenmesi talimatını verdi

Milli Eğitim Bakanlığı, özel okul, özel öğrenim kurumları ve özel yurtların depreme dayanaklılığın incelenerek, depreme dayanıklı olmayan binalardaki öğrencilerin uygun olan binalara nakledilmesi talimatını verdi.

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 07 Ağustos 2023 14:00, Son Güncelleme : 07 Ağustos 2023 10:14
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MEB özel okul, özel öğrenim kurumları ve özel yurtların depreme dayanaklılığının incelenmesi talimatını verdi

Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğünün 01.08.2023 tarih ve 80736733 sayılı, "Kurum Binalarının Depreme Karşı Dayanıklılığı" konulu talimatında aşağıdaki hususlar yer aldı. 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumlan Kanunu ile 5661 sayılı Yüksek Öğrenim Öğrenci Yurtları ve Aşevleri Hakkındaki Kanuna Ek Kanun kapsamında faaliyet göstermekte olan özel öğretim kurumları ile özel öğrenci barınma hizmeti veren kurumların açılışlarında binalarının Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği ve Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği gereği depreme karşı sağlam ve dayanıklı olduğuna dair teknik rapor istenmektedir.

6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen Kahramanmaraş merkezli afetlerde yaşananlar dikkate alınarak kurum binaları ile ilgili olarak aşağıdaki tedbirlerin alınmasına ihtiyaç duyulmuştur.

Bu kapsamda, Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği hükümlerine uygun olarak inşa edilmeyen binalarda faaliyet gösteren kurum binaları ile ilgili olarak;

a)Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği hükümlerine uygun olup olmadığına ilişkin kurumların kurucuları tarafından Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği ve Ortaokul ve Ortaöğretim Kurumlan Özel Barınma Hizmetleri Yönetmeliğine uygunluğuna ilişkin inceleme yaptırılması,

b) İnceleme sonucunda depreme karşı sağlam ve dayanıklı olmadığı tespit edilen kurumların Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği hükümlerine uygun olan binalara nakledilmesi hususunda; Bilgilerini ve gereğini rica ederim.

İşte o talimat;

Ahmet KANDEMİR

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