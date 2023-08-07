Adana'da 3.4 diğeri 3.8 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi
Adana'nın Kozan ilçesinde birisi 3.4 diğeri 3.8 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 07 Ağustos 2023 02:42, Son Güncelleme : 07 Ağustos 2023 02:45
AFAD'ın verilerine göre; Adana'nın Kozan ilçesinde saat 21.48'de, 7 kilometre derinlikte 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Öte yandan Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamaya göre; Kozan'da saat 00.35'de yerin 3.8 kilometre derinliğinde 3.4 büyüklüğünde ikinci deprem meydana geldi.