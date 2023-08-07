Anadolu Otoyolu'nda tıra çarpan minibüsteki 20 kişi yaralandı 1 kişi öldü

Sağlık ekipleri Zennure Özay'ın ise hayatını kaybettiğini tespit etti.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Otoyolun, Düzce kesimi İstanbul istikameti Gümüşova rampaları mevkisinde Nasır Ö. idaresindeki 25 ACS 674 plakalı yolcu minibüsü, arızalandığı için yol kenarında bekleyen henüz sürücüsünün ismi öğrenilemeyen tomruk yüklü 37 AAY 907 plakalı tıra çarptı.

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