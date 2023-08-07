Denizli'de bir genç evinde ölü bulundu

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kayhan Mahallesi'ndeki bir apartmanın 2. katında annesi ve üvey babasıyla yaşayan U.A'nın (24) ailesi, eve geldiklerinde genci hareketsiz yatarken buldu.

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