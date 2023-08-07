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Elektrikli araç pazarı yüzde 600 büyüdü

Bu yılın ilk 7 ayında 668 bin 828 otomobil ve hafif ticari araç satıldı. En fazla büyüyen elektrikli araç pazarı oldu. 2022'nin Ocak-Temmuz döneminde 2 bin 532 elektrikli araç satılırken bu sayı 2023 yılının aynı döneminde Togg'un da etkisiyle %600 artarak 17 bin 307'ye çıktı. Çinli elektrikli araç markalar da akın akın Türkiye'ye geliyor

Kaynak : Yeni Şafak
Haber Giriş : 07 Ağustos 2023 07:31, Son Güncelleme : 07 Ağustos 2023 07:33
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Elektrikli araç pazarı yüzde 600 büyüdü

Türkiye Otomobil Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) bu yılın ilk 7 aylık pazar ve satış verilerini açıkladı. Buna göre; ocak-temmuz döneminde yüksek taleple birlikte 668 bin 828 otomobil ve hafif ticari araç satışıyla pazarda rekor kırılırken, elektrikli segment hızlı yükselişle ortalamaları alt üst etti.

TOGG SEGMENTTE ÖNCÜ KONUMDA

2022'nin Ocak-Temmuz döneminde 2 bin 532 elektrikli araç satılmıştı. 2023 yılının aynı döneminde ise yerli ve milli elektrikli otomobil Togg'un da etkisiyle bu sayı yaklaşık yüzde 600 oranında artarak 17 bin 307'ye çıktı. Elektrikli araç segmentinin toplamdan aldığı pay yüzde 1.361 arttı. Elektrikli araç pazarının büyümesinde en önemli etken Togg olurken, nisanda başlayan teslimatlarda son rakam 1.435 adedi buldu. 2023 sonuna kadar 28 bin adet T10X teslim edecek olan Gemlik Togg Fabrikası çalışmalarına tam gaz devam ederken, C-SUV segmenti ve toplam pazarda lider olmayı hedefliyor.

ÇİNLİ MARKALAR AKIN AKIN GELİYOR

Elektrikli araç pazarında C-SUV segmentinin lideri her ne kadar Togg olsa da Çinliler satışları domine ediyor. Türkiye'nin getirdiği yüzde 54'lük ek gümrük vergisine rağmen teşvik ve düşük kar marjlarıyla yüksek talebi fırsata çeviren Çinli elektrikli otomobil markaları adeta akın akın geliyor. Togg'un tek rakibi olarak göze çarpan markalar toplam satışta tahtı ele geçirmiş durumda. Türkiye'de satış yapan Çinli markalar Skywell, Leapmotor, MG ve Seres olarak sıralanıyor. Türkiye pazarına girmeye çalışan markalar ise BYD ve Voyah olarak biliniyor. Bu markaların şu ana kadar Türkiye'de gerçekleştirdiği satışlar 6 bin 271 adede ulaştı. Verilerde yer almayan Amerikalı Tesla'nın şu ana kadar gerçekleştirdiği teslimatlar ise yaptıkları resmi açıklamaya göre; 2 bin adede yaklaşmış durumda. Toplamdan kalan sayıyı diğer markalar oluşturuyor.

MG'NİN HEDEFİ İKİYE KATLANDI

Temmuz ayında 1.820 adetlik satışa imza atan MG, toplam satışının yüzde 41,64'ünü, bir başka deyişle 758 adedini elektrikli modelleriyle gerçekleştirdi. Bu satış rakamı da MG'ye temmuz ayının en çok tercih edilen elektrikli otomobil markası unvanını kazandırdı. Yılın ilk 7 aylık döneminde MG satışlarının 5 bin adedin üzerine çıktığına işaret eden Doğan Trend Otomobil Markaları Genel Müdür Yardımcısı Tibet Soysal, "Geçen yılı toplamda 1.627 adet araç satışıyla tamamlamıştık. Bu senenin ilk 7 ayında ise geçen yılın toplamından 3 kat fazla araç satışı gerçekleştirdik. Yılbaşında ise 2023 toplamında MG markası için 5 bin adetlik satış hedefi koymuştuk. Henüz yılın ilk 7 ayında bu hedefi de aşmayı başardık. Yıl sonu için hedefimizi ikiye katlayarak 10 bin adedin üzeri olarak revize ettik. Bu rekorlara ulaşmada en önemli gücümüz birbirinden iddialı elektrikli modellerimiz oldu. İlk 7 aylık dönemde en çok satan elektrikli modelimiz 968 adetle MG4 oldu. Onu 724 adetlik satış rakamıyla MG ZS EV modeli takip etti. Ağustos ayında Marvel R modelinin de satışına başlayarak elektrikli araç pazarındaki iddiamızı daha da artıracağız" açıklamasında bulundu.

Şuayip Alabay

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