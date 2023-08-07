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Belediye büfeyi böyle hapsetti

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Recep Aydın'a 8 yıl önce kiraladığı Atatürk Bulvarı'ndaki büfeyi tahliye etmesi için ihtar çekti. İhtarın hukuksuz olduğunu ileri süren Aydın, mekanı terk etmedi. Bunun üzerine belediye, büfenin etrafını suntalarla çevirdi. İşletmeci ise, "Büfe açık, girişler yandan" yazısını yapıştırıp çalışmaya devam ediyor.

Kaynak : Yeni Şafak
Haber Giriş : 07 Ağustos 2023 08:35, Son Güncelleme : 07 Ağustos 2023 08:51
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Belediye büfeyi böyle hapsetti

İş yerini boşaltmamakta direnen Recep Aydın, suntalara rağmen dükkanını açmaya devam ediyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi, tahliyeye direnen kiracısının büfesini suntalarla çevirdi. Etrafı suntalarla kapatılan büfe işletmecisi ise 'büfe açık, girişler yandan' uyarısı yapıştırıp çalışmaya devam etti.

YASAL SÜREDE GELMEDİ

Recep Aydın, Atatürk Bulvarı üzerinde bir büfeyi Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden 8 yıllığına kiraladı. 2015'de başlayan sözleşme 30 Nisan 2023'de sona erdi. Belediye, 17 Şubat 2023'te Aydın'a tahliye talepli ihtarname gönderdi. İhtarnamede sözleşmenin yenilenmeyeceği, bu nedenle de büfenin tahliye edilmesi istendi. Belediyenin ihtarnamesine itiraz eden Aydın, sözleşme fesih bildiriminin yasanın öngördüğü süre içinde yapılmadığını savundu. Aydın, sözleşmenin bitmesinin ardından büfeyi işletmeye devam etti ve aylık kira tutarını da yatırmayı sürdürdü.

OKLARI TAKİP EDİYORLAR

Belediye, 3 ay sonra bir ihtarname daha göndererek büfenin boşaltılması talebini yineledi. Ayrıca, söz konusu büfenin, Zafer Parkı ve Zafer Meydanı tadilat ve yenileme çalışmalarına engel olduğu belirtildi. Büfenin 10 gün içinde boşaltılması istendi. Aydın'ın direnmeye devam etmesi üzerine belediye, esnafın inadını kırmak için ilginç bir yönteme başvurdu. Belediye çalışanları, yasal sürenin bitmesine 2 gün varken 1 Ağustos gecesi saat 03.00 sıralarında büfenin etrafını suntayla çevirdi. Suntalar nedeniyle büfenin sadece tabelası görülüyor.

GÖREN GELİYOR

Belediyenin, yasal sürenin bitmesini beklemeden büfesinin önünün kapattığını söyleyen Recep Aydın, "Bunları yapmalarının amacı çıkmamız için bizi bunaltmak, mobing uygulamak. Büfenin açık olduğunu göstermek için de çeşitli yazılar yazıp astım. Her yeri çevirdikleri için gören gelebiliyor" dedi.

Kart doldurmak için en yakın yer burası

Okları takip edip büfe girişini bulmayı başaran vatandaşlar, karşılaştıkları tablo karşısında şaşırdıklarını ifade etti. Büfeyi en fazla toplu taşıma araçlarında kullanılan EGO kartını doldurmak için kullandığını kaydeden Oğuz Uçar, "Burayı ilk başta kapalı sandım. Sonra yazıyı görünce geldim. EGO kartımı doldurabileceğim otobüs durağına en yakın yer burası. Buralar vatandaşa hizmet edilmesi için yapılmış. Bu şekilde kapatılmasını doğru bulmuyorum" ifadelerini kullandı.

Abdullah Sarica

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