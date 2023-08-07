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'Takviye edici gıda' oyununa 2,1 milyon lira ceza

Marketlerin indirim kandırmacalarını frenleyen Ticaret Bakanlığı, şimdi de vatandaşı 'takviye edici gıda' üzerinden oynadığı reklam oyunlarıyla aldatmaya çalışan firmaları yakın takibe aldı.

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 07 Ağustos 2023 07:40, Son Güncelleme : 07 Ağustos 2023 07:39
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'Takviye edici gıda' oyununa 2,1 milyon lira ceza

Reklam Kurulu, takviye edici gıda reklamlarıyla ilgili olarak 6 firmaya 347 bin 128'er lira, 1 firmaya da 34 bin 701 lira olmak üzere, 7 firmaya toplam 2 milyon 117 bin 469 lira ceza kesti.

Şikayetleri değerlendiren Reklam Kurulu, bir firmanın sosyal medya üzerinden verdiği gıda takviyesi ürünü reklamında "Sınavlarda başarının püf noktası" ve "Tüm Eczanelerde" ifadelerine yer verildiğini tespit etti. Yapılan incelemeler sonucunda, tanıtımlarda yer alan "Eczanelerde" ifadesiyle eczanelerin tüketicilerde sahip olduğu güven algısının kullanıldığı ve söz konusu ürünlerin güvenilir olduğu izlenimi oluşturularak tüketicilerin yanıltıldığı değerlendirildi. Kurul, bu firmaya 347 bin 128 lira ceza verdi.

CEVDET FIRAT AYDOĞMUŞ

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