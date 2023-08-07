Bir günde 8 can gitti! Serinlemek isterken hayatlarından oldular

Bartın'da ikamet eden 30 yaşındaki Mustafa Eyidoğan, arkadaşıyla birlikte Yeşilkaya köyü sınırlarında bulunan Gergece Şelalesi'ne gitti. İkili, burada dalış yaptı.

Eyidoğan dipteki çamura saplandı. Uzun süre su üstüne çıkamaması üzerine arkadaşı 112 Acil'i aradı. Yapılan ihbar sonrası AFAD, dalgıçlar, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Dalgıçlar, yaptıkları arama sonucu şahsın cansız bedenine ulaştı. Cenaze morga kaldırıldı.

FIRAT NEHRİ ÖLÜM GETİRDİ

Adıyaman'da ise Fırat Nehri bir genci yuttu. Nehrin, merkeze bağlı Damlıca köyü yakınlarındaki kıyısında suya giren Musa Kırgın (22), gözden kayboldu. Çevredekilerin bildirmesi üzerine bölgeye AFAD ve 112 Acil Servis ekipleri yönlendirildi. Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği ekiplerinin de destek verdiği 1 saatlik arama sonucunda Kırgın'ın cesedi bulundu.

VAN GÖLÜ'NDE BİR ÇOCUK BOĞULDU

Van Gölü'ne giren 16 yaşındaki Muhammet Kabir Pacal, bir süre sonra gözden kayboldu. Gölde arama yapan ekipler, Pacal'ın cesedini çıkardı. Çocuğu kurtarmaya çalışırken boğulma tehlikesi geçiren 51 yaşındaki Murat Koç da hastanede tedavi altına alındı.

CAN KURTARAYIM DERKEN CAN VERİYORDU

Samsun Atakum'da da benzer acılar yaşandı. İlçeye bağlı Çakırlar Yalı Mahallesi'nde ikamet eden İlyas Sait Dündar (31), annesi, kız kardeşi, yeğeni Yusuf U. ve eniştesi Ali Sait U. birlikte 19 Mayıs Polis Meslek Yüksekokulu Sahili'ne gitti.

Denize giren Dündar akıntıya kapıldı. Kumsalda oturan Murat A. şahsı kurtarmak için suya atladı. Ancak o da boğulma tehlikesi geçirdi. Murat A. cankurtaranlar tarafından sudan çıkarıldı. Şahıs Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Gözden kaybolan İlyas Sait Dündar için dalgıç polisler geldi. Arama kurtarma çalışmaları saatlerdir sürerken aile olan biteni yaşlı gözlerle takip ediyor.

DOKTORLARIN ÇABASI YETMEDİ

Samsun'un Kavak ilçesinin Yeralan Mahallesi'nde ise Teknegöl'de yüzen Seçkin Kılıç (36) boğulma tehlikesi geçirdi. Vatandaşlar tarafından sudan çıkartılan Kılıç ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Ancak yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Gencin yakınlarının feryadı yürekleri dağladı.

AİLESİNİN ÖNÜNDE GÖZDEN KAYBOLDU

Ankara Kurtboğazı Barajı'na ailesiyle birlikte piknik yapmaya giden Emre Y, sıcaktan bunalınca gölete atladı. Arkadaşlarıyla yüzerken akıntıya kapılan genç için yardım çağrıldı. Beş saatlik arama sonucu Emre Y'nin cesedi sudan çıkarılıp morga götürüldü.

SULAMA KANALINDA BOĞULDU

Gaziantep İslahiye ilçesi kırsal Zincirli Mahallesi'nde 17 yaşındaki Hüseyin Çelik su kanalına girdi. Boğulan gencin cesedini dalgıçlar çıkardı.

TARIM İŞÇİSİ ÇOCUĞUN ACI SONU

Adana Seyhan ilçesine bağlı Bahçeşehir Mahallesi'nde 14 yaşındaki Sozdar Beko, sabah salatalık tarlasına çalışmaya gitti. Öğle saatlerinde sıcaktan bunalan kız çocuğu, tarlanın yakınındaki sulama kanalına giderek elini yüzünü ıslattı. Ayağını da yıkamak isterken kayıp kanala düştü. Diğer tarım işçileri kız uzun süre dönmeyince sulama kanalına gitti. İşçiler, çocuğu su içinde bir yere takılmış halde buldu. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri, Beko'nun hayatını kaybettiğini belirledi.