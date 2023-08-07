Kılıçdaroğlu'nun büyük yalnızlığı: A takımı terk etti, Sarıgül'e sarıldı

Seçim hezimetinden sonra kurmaylarının kendisiyle hem siyasi, hem de gönül bağını kopardığı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yalnız kaldı. Bir zamanlar Kılıçdaroğlu'nun yanından ayrılmayan, adaylığını açıkladığı sırada gözyaşlarını tutamayan Özgür Özel, Engin Özkoç ve Engin Altay ile Muharrem Erkek, Bülent Tezcan ve Veli Ağbaba'nın aralarında bulunduğu birçok isim, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun değişim çıkışının ardından CHP liderine sırtını dönmüştü.

Kılıçdaroğlu'nun yanında şimdilerde birkaç isim görülüyor. Bunlardan biri, aldığı kararlarla parti içerisinde ve CHP'ye yakın medyadan büyük tepki çeken Eren Erdem, diğeri ise Erzincan'dan milletvekili seçilen Mustafa Sarıgül ...