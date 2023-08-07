İstanbul'a meteor düştü' iddiası gündem oldu: O anlar kameralara yansıdı

Başta İstanbul olmak üzere Yalova, Bursa ve Kocaeli çevresinde saat 02.30 sıralarında gökyüzünde sebebi bilinmeyen bir ışık hüzmesi görüldü. Sebebi bilinmeyen ışık görenleri şaşkına çevirirken, aynı zamanda 'meteor düştü' iddialarına da neden oldu.

KAMERALARA ANBEAN YANSIDI

İhlas Haber Ajansı'nın haberine göre; cep telefonu ve güvenlik kameralarına yansıyan görüntüler sosyal medyada gündem olurken, bazı sosyal medya kullanıcıları ise ışığın görüldüğü sırada bir gürültünün de duyulduğunu aktardı.