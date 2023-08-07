İstanbul'a meteor düştü' iddiası gündem oldu: O anlar kameralara yansıdı
Gece saatlerinde İstanbul dahil birçok kentte gökyüzünde görülen sebebi bilinmeyen ışık hüzmesi 'meteor düştü' iddialarına neden oldu. Sosyal medyada gündem olan o anlar, cep telefonu ve güvenlik kameralarına anbean yansıdı.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 07 Ağustos 2023 07:46, Son Güncelleme : 07 Ağustos 2023 07:47
Başta İstanbul olmak üzere Yalova, Bursa ve Kocaeli çevresinde saat 02.30 sıralarında gökyüzünde sebebi bilinmeyen bir ışık hüzmesi görüldü. Sebebi bilinmeyen ışık görenleri şaşkına çevirirken, aynı zamanda 'meteor düştü' iddialarına da neden oldu.
KAMERALARA ANBEAN YANSIDI
İhlas Haber Ajansı'nın haberine göre; cep telefonu ve güvenlik kameralarına yansıyan görüntüler sosyal medyada gündem olurken, bazı sosyal medya kullanıcıları ise ışığın görüldüğü sırada bir gürültünün de duyulduğunu aktardı.