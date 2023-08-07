Sokak köpekleri dünyanın derdi: Türkiye'deki tehlike turisti kaçırıyor

Başıboş köpek problemi son yıllarda çığırından çıkmış durumda. Hemen hemen her gün köpek saldırısı yaşanırken artık kuduz vakaları da görülmeye başladı. Sağlık Bakanlığının verilerine göre 2008-2021 yılları arasındaki kuduz riskli temas sayısı 2 milyon 959 bin 338 oldu. Yetkililer, son iki senede ise kuduz temaslı kişi sayısının 500 bini bulabileceğini söyledi. Bu, 15 yılda yaklaşık 3,5 milyon kişinin köpek tarafından ısırılması demek. 2008-2021 yılları arasında kuduzdan ölen kişi sayısı ise 22.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) bu yüzden Türkiye'yi en riskli ülkeler arasında görüyor. ABD ve İngiltere gibi ülkeler de Türkiye'ye seyahat eden vatandaşlarına "Sokaklarda çok köpek var. Dikkatli olun" uyarısında bulunuyorlar.