Erdoğan, Kabine toplantısının ardından açıklama yapıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan; "Ülkemizin önündeki tarihi fırsat penceresini değerlendirmekte kararlıyız. Türkiye, asırlar sonra küresel sistemin en üst ligine yükselme imkanı elde etmiştir" dedi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 07 Ağustos 2023 18:50, Son Güncelleme : 07 Ağustos 2023 18:52
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine toplantısının ardından millete sesleniyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şu şekilde:
Ülkemizin önündeki tarihi fırsat penceresini değerlendirmekte kararlıyız. Türkiye, asırlar sonra küresel sistemin en üst ligine yükselme imkanı elde etmiştir