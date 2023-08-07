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EYT'ye hak kazananlar dikkat! Emeklilik işten çıkarma nedeni olamaz

Emekli olup çalışmaya devam edenler, ilerleyen dönemde ister işten ayrılsın ister çıkarılsın, tazminatını son brüt ücret üzerinden alır. İşveren emekliliği gerekçe göstererek iş akdini feshedemez.

Kaynak : Sabah
Haber Giriş : 07 Ağustos 2023 07:52, Son Güncelleme : 07 Ağustos 2023 07:54
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EYT'ye hak kazananlar dikkat! Emeklilik işten çıkarma nedeni olamaz


Emekli aylığı almaya hak kazananların önemli bir bölümü çalışmaya devam ediyor. İş Kanunu'ndaki çarpıcı detaylar emekli çalışanların aylık ve kıdem tazminatında hak kayıplarının önüne geçtiği gibi gelirini de artırıyor.


Emekli olup kıdemini almadan çalışmaya devam edenler ilerleyen dönemde ister işten ayrılsın ister çıkarılsın tazminatını son alınan brüt ücret üzerinden almaya hak kazanır. Emeklilik öncesi ve sonrası çalışılan süre birleştirilir.


Emekli olduktan sonra sosyal güvenlik destek primi ödeyerek çalışılması ya da emekli aylığını durdurarak çalışmaya devam şeklinde iki seçenek bulunuyor. SSK'lı olarak 30 yıl çalışıp emekli olan kıdem tazminatını alarak işyerinden ayrılabilir.

Aynı işyerinde yeniden çalışmaya devamı durumunda tazminatını hangi hallerde alabileceği farklılık gösteriyor. Destek primi ödeyerek, aylığını kestirmeden çalışmaya devam eden kıdem tazminatı talep edemiyor.

Ancak destek primi ödemek yerine emekli aylığını kestirip çalışmaya devam ederse istediği zaman işten ayrılarak kıdem tazminatını talep edebilir. Yargıtay kararlarına göre çalışanlar tüm çalışma dönemine ait kıdem tazminatını alabilir.

HAZAL ATEŞ

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