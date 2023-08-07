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Galatasaray, Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu'nda Ljubljana ile karşılaşacak

Slovenya'nın başkenti Ljubljana'daki Stozice Stadı'nda yapılacak maç, TSİ 22.00'de başlayacak

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 07 Ağustos 2023 09:15, Son Güncelleme : 07 Ağustos 2023 09:32
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Galatasaray, Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu'nda Ljubljana ile karşılaşacak

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu ilk maçında yarın Slovenya temsilcisi Olimpija Ljubljana'ya konuk olacak.

Başkent Ljubljana'daki Stozice Stadı'nda yapılacak maç, TSİ 22.00'de başlayacak. Müsabaka, S Sport Plus'tan canlı olarak yayımlanacak.

Karşılaşmayı İsveç Futbol Federasyonundan hakem Andreas Ekberg yönetecek. Marcus Lundgren Klitte ile Niklas Nyberg'nin yardımcı hakemlik görevini üstleneceği müsabakanın dördüncü hakemi Granit Maqedonci olacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerine 2. turdan başlayan sarı-kırmızılı ekip, Litvanya temsilcisi Zalgiris'i 2-2 ve 1-0 sonuçlanan maçlarla eledi.

Slovenya temsilcisi ise 1. eleme turunda Letonya ekibi Valmiera'yı 2-1'lik skorlarla geçti. Olimpija Ljubljana, 2. eleme turunda ise Bulgaristan'ın Ludogorets takımını 1-1 ve 2-1 tamamlanan müsabakalar sonucunda saf dışı bıraktı.

Olimpija Ljubljana, geçen sezon şampiyon olduğu ve bu sezon ilk 2 haftası geride kalan Slovenya 1. Futbol Ligi'nde birer galibiyet ve yenilgi yaşadı.

- Zaniolo'nun durumu belirsiz

Sarı-kırmızılı ekipte sakatlığı bulunan İtalyan yıldız Nicolo Zaniolo'nun durumu belirsizliğini koruyor.

Geçen hafta Litvanya temsilcisi Zalgiris ile yapılan UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu rövanş maçı öncesinde kasığında ağrı hisseden Zaniolo'nun Olimpija Ljubljana'ya karşı forma giymesi beklenmiyor.

Zaniolo'nun dışında UEFA listesine bildirilmeyen Olimpiu Morutan, Yusuf Demir ve Kerem Demirbay da Slovenya temsilcisine karşı görev yapamayacak.

Galatasaray'da takıma yeni katılan Mauro Icardi ile sakatlıklarını atlatan Lucas Torreira ile Wilfried Zaha ise teknik direktör Okan Buruk'un görev vermesi durumunda Olimpija Ljubljana maçında forma giyebilecek.

- Kadro

Sarı-kırmızılı takımın UEFA listesinde şu isimler bulunuyor:

Fernando Muslera, Günay Güvenç, Berk Balaban, Leo Dubois, Angelino, Kaan Ayhan, Victor Nelsson, Emin Bayram, Abdülkerim Bardakcı, Kazımcan Karataş, Sacha Boey, Fredrik Midtsjö, Berkan Kutlu, Sergio Oliveira, Lucas Torreira, Kerem Aktürkoğlu, Mauro Icardi, Dries Mertens, Yunus Akgün, Wilfried Zaha, Nicolo Zaniolo, Halil Dervişoğlu, Barış Alper Yılmaz ve Cedric Bakambu.

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