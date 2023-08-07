Afyonkarahisar'da ağaca çarpan otomobildeki 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Afyonkarahisar'da otomobilin ağaca çarpması sonucu 2 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 07 Ağustos 2023 11:25, Son Güncelleme : 07 Ağustos 2023 11:27
Ş.B. yönetimindeki 03 RB 214 plakalı otomobil, Sarıkavak köyü yakınlarında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki ağaca çarptı.
İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sürücü Ş.B (67) ile araçtaki H.Ç (60) olay yerinde hayatını kaybetti. Aynı araçta bulunan E.B. (65) yaralandı.
Dinar Devlet Hastanesine kaldırılan E.B'nin hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.