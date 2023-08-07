MEB'de öğretmenlerin yaz tatilinde mazeret nedeniyle yer değiştirme başvuruları başladı

📢 2023 Yaz Tatili Öğretmenlerin Mazerete Bağlı Yer Değiştirme Başvuruları Başladı 📌Başvuruların Kabul Edilmesi 🗓️ 7-14 Ağustos, 📌Tercihlerin Yapılması 🗓️ 17-21 Ağustos, 📌Atamaların Açıklanması 🗓️ 23 Ağustos 👉 https://t.co/43UIEMBAh9 pic.twitter.com/CtNe9tlHDY

www.memurlar.net internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı memurlar.net'e aittir.

İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

Copyright © 2023 Tüm hakları saklıdır www.memurlar.net