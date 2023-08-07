MEB'de öğretmenlerin yaz tatilinde mazeret nedeniyle yer değiştirme başvuruları başladı
Milli Eğitim Bakanlığı 2023 Yaz Tatili Öğretmenlerin Mazerete Bağlı Yer Değiştirme başvrularının başladığını duyurdu.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 07 Ağustos 2023 12:25, Son Güncelleme : 07 Ağustos 2023 12:35
Milli Eğtimi Bakanlığı sosyal medya hesabından yapmış olduğu paylaşım:
2023 Yaz Tatili Öğretmenlerin Mazerete Bağlı Yer Değiştirme Başvuruları Başladı
Başvuruların Kabul Edilmesi 7-14 Ağustos,
Tercihlerin Yapılması 17-21 Ağustos,
Atamaların Açıklanması 23 Ağustos
Başvuru için TIKLAYINIZ.
📢 2023 Yaz Tatili Öğretmenlerin Mazerete Bağlı Yer Değiştirme Başvuruları BaşladıMilli Eğitim Bakanlığı (@tcmeb) August 7, 2023
📌Başvuruların Kabul Edilmesi
🗓️ 7-14 Ağustos,
📌Tercihlerin Yapılması
🗓️ 17-21 Ağustos,
📌Atamaların Açıklanması
🗓️ 23 Ağustos
👉https://t.co/43UIEMBAh9 pic.twitter.com/CtNe9tlHDY