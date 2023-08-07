Kırklareli'nde bir haftada 241 düzensiz göçmen yakalandı
Kırklareli'nde bir haftada, yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 241 düzensiz göçmen yakalandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 07 Ağustos 2023 13:31, Son Güncelleme : 07 Ağustos 2023 13:32
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, 28 Temmuz-3 Ağustos tarihlerinde düzensiz göçle mücadele çalışmaları kapsamında 241 düzensiz göçmen hakkında işlem yapıldı.
Göçmenler, Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.
Çalışmalar kapsamında göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla 4 şüpheli gözaltına alındı, ayrıca 4 araca el koyuldu.