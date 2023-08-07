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Özel okul zammı eski hesaba döndü

Özel öğretim kurumları yönetmeliği değiştirildi. Buna göre özel okul ücretlerinin belirlenmesinde eski sistem uygulanacak. Zam, enflasyon oranına göre hesaplanacak. Ücret artışlarını artık Milli Eğitim Bakanlığı belirlemeyecek.

Kaynak : NTV
Haber Giriş : 07 Ağustos 2023 14:21, Son Güncelleme : 07 Ağustos 2023 14:25
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Özel okul zammı eski hesaba döndü

Özel okul zamlarında, eski sisteme dönüldü.

Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelikle yapılacak artışlarla ilgili maddeden "Bakanlıkta belirlenen oranı aşmayacak şekilde" ifadesi çıkarıldı.

Eğitim Uzmanı Tolga Erdoğdu, "İki yıldır, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) özel okullardaki ücret artış oranına kendi karar veriyordu. Bunu da yönetmelikle düzenlemişti. Yeni kararla, eski düzen geri geliyor. ÜFE artı TÜFE'nin toplamının 2'ye bölünmesi, artı yüzde 5 artışla özel okul ücret oranları belirlenecek." açıklamasında bulundu.

Yeni dönemde artış oranı ancak bir önceki yılın ÜFE ve TÜFE'sinin ortalamasından 5 puan fazla olabilecek.

Erdoğdu, "50 bin liralık bir okulun şu anki fiyatının 112 bin TL olması gerekiyor. Yüzde 125'lik bir artış yapılmış. Eski yönetmelik olsaydı 50 bin tl'lik bir okul şu an 200 bin lira olması gerekiyordu." dedi.

Milli Eğitim Bakanlığı, özel okul zamlarını 2021'de yüzde 36,

geçen yıl ise yüzde 65'le sınırlamıştı.

"YANSIMAYI ÖNÜMÜZDEKİ YILDAN İTİBAREN GÖRECEĞİZ"

Bazı okulların bu sınırlama karşısında kitap, servis ve yemek ücretlerine yaptığı yüksek zamlar ise çok tartışılmıştı.

Uzmanlara göre yeni yönetmelik, bu kalemlerde yapılan yüksek zamların önüne geçebilir.

Erdoğdu, "Bunun yansımasını önümüzdeki yıldan itibaren göreceğiz. Özel okullarda yeterli fiyat artışı verilmemesi sebebiyle kitap, yemek, kırtasiye, servis gibi uygulamalarda oldukça fahiş fiyatlar dikkat çekmişti." diye konuştu.

Yeni yönetmelikle ayrıca, okullara zeka testi ve benzeri uygulamaların sonuçlarına göre öğrenci seçimi yapılamayacak.

Salgın hastalık, doğal afet, gibi durumlarda kontenjanlar Bakanlıkça ayrıca belirlenebilecek.

Yönetmelikle binasının depreme dayanıklı olmadığı tespit edilen özel öğretim kurumlarının 5 yıl süreyle geçici nakil yapabilmelerine de olanak sağlandı.

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