Afyonkarahisar'da tartıştığı çocuğu bıçaklayan bakkal gözaltına alındı
Afyonkarahisar'da tartıştığı çocuğu bıçakla yaralayan bakkal gözaltına alındı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 07 Ağustos 2023 14:31, Son Güncelleme : 07 Ağustos 2023 14:32
İddiaya göre, Sinanpaşa ilçesine bağlı Çobanözü köyünde bakkal işleten 65 yaşındaki S.K. (65), dükkanına gelen 14 yaşındaki B.B. ile tartıştı. S.K, kendisine hakaret ve küfür ettiğini öne sürdüğü çocuğu bıçakla yaraladı.
Ağır yaralanan B.B, ambulansla Afyonkarahisar Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Jandarma ekipleri S.K'yi gözaltına aldı.