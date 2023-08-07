Yunanistan sınırında yakalanan 2 FETÖ zanlısı tutuklandı

Alınan bilgiye göre, güvenlik güçlerince 5 gün önce İpsala ilçesi yakınlarında 1. derece askeri yasak bölgede düzenlenen operasyonda yasa dışı şekilde Yunanistan'a geçmeye çalışırken gözaltına alınan FETÖ şüphelileri N.Ö ve A.S'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

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